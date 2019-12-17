بعد طرحها في مصر.. تعرف على أسعار ومواصفات سيات ليون 2020

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة كيان إيجيبت الوكيل الحصري لعلامة سيات في مصر عن تقديم نسخة سيات ليون 2020 Style Plus المحسنة، لتأتي بتجهيزات جديدة وحصرية في فئة الهاتشباك الرياضية بالسوق المصرية، وذلك من خلال إضافة المقاعد الرياضية المكسوة بخامة الألكانتارا الفاخرة، ونظام صوتي محيطي عالى الجودة بـ 9 سماعات من BeatsAudio القادم من عالم Apple، متصلاً بمُضخم للصوت Subwoofer، ووحدة الشحن اللاسلكية للهواتف المحمولة Wireless charger، مع امكانية دخول السيارة دون استخدام المفتاح Key Less Entry، وزر تشغيل وايقاف المحرك Start/Stop Engine.

تأتي هذه التجهيزات الإضافية مع التجهيزات التي تم تقديمها مؤخرا على سيات ليون مثل شاشة عدادات المُحرك الرقمية المُتغيرة SEAT Digital Cockpit وحساسات ركن أمامية وخلفية بالإضافة إلى كاميرا لنقل مايدور خلف السيارة.

وتتوفر فئة Style Plus 2020 أيضا بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED وجنوط رياضية قياس 17 بوصة و فتحة اسقف بانورامية متحركة وشاشة نظام المعلومات والترفيه بقياس 8 بوصة مزودة بنظام SEAT Full Link الذي يسمح بربط الهاتف مع السيارة من خلال تطبيقات Apple Car Play و Android Auto و MirrorLink ونظام Bluetooth للربط اللاسلكي للهواتف المحمولة مدعومة بنظام التحكم بالأوامر الصوتية ، كما نجد مخارج توصيل من فئة USB و AUX وقارئ SD وعجلة قيادة مُتعددة الإستخدامات و مُثبت سرعة و تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المناطق.

تأتي ليون بمُحرك بسعة 1.6 لتر ذو سحب طبيعي للهواء، موزعة على أربعة اسطوانات متتالية ، يَستخرِج قوة 110 حصان مع 155 نيوتن متر للعزم الأقصى للدوران، ويوصل بصندوق سرعات أوتوماتيكي من 6 سرعات أمامية ، ليقدر على التسارع من 0 - 100 كم/ساعة في 11.4 ثانية مع القدرة للوصول لسرعة قصوى تبلغ 185 كم/ ساعة .. مع بلوغ متوسط استهلاك الوقود 6 لتر لقطع كل 100 كم.

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تقدم كيان ايجيبت سيات ليون 2020 فئة Style Plus المحسنة بالسوق المصري بسعر 389,900 جنيه مصري، ولا تزال سيات من خلال وكيلها بمصر هي العلامة الأوروبية الأولى والوحيدة التي تُقدم جميع طرازاتها في السوق المصري بضمان يمتد لخمسة سنوات أو 100,000 كم ، ايهما أقرب.