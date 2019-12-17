عرض نهاية العام على رينو داستر 2020 من أفضلية الخليج

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة أفضلية الخليج للسيارات، واغتنم عروض نهاية السنة على رينو داستر موديل 2020. السيارة المشمولة في العرض: رينو داستر 2×4 بي إي موديل 2020: امتلكها الآن بـ 53,900 ريال نقداً (السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة). مميزات العرض: استرجاع نقدي بقيمة 3000 ريال.

صيانة مجانية لمدة 3 سنوات/60,000 كم أيهما أولا.

تظليل نوافذ مجانا.

رسوم إصدار اللوحات مجانا. الشروط والأحكام: العرض صالح حتى 31 ديسمبر أو حتى نفاذ الكمية

صورة السيارة المستخدمة لغرض الإعلان فقط

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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