أهم مميزات داخلية كيا كيه 5 2021 الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لنا كيا الجبر مؤخراً عن سيدان كيا K5 2021 المتوسطة الجديدة كلياً، والتي تأتي بتصميم حاد قوي، حيث يزداد تألق طابعها الرياضي عند زيارة المقصورة، لذا نسلط اليوم الضوء على أهم مميزات مقصورة كيا K5 2021.

تأتي مقصورة كيا K5 2021 بطابع مستقبلي وتعمل على رفع مستوى تركيز السائق لأقصى درجة، حيث تم العمل على استخدام الخطوط الأفقية العريضة للحصول على شعور عام بالاتساع والرحابة، وذلك أثناء الحفاظ على الترتيب العام والبساطة بالتصميم، مع الإبقاء الهيئة الرياضية.

تركز المقصورة أيضاً بشكل أفضل على السائق، حيث أن المقصورة المحيط بالسائق تشعره برياضية كيا K5 الجديدة وتزيد من شعوره بالأداء المميز، خاصة من خلال رفع جودة خامات الداخلية من جلود وتطريزات، إضافة لتكبير حجم الشاشات الداخلية لتسهيل الاستخدام.

عملت كيا أيضاً على تقديم تصميم مميز ومختلف لشاشات المقصورة، حيث أنه مع زيادة صيحة اتصال شاشة نظام المعلومات الترفيهي بالعدادات الرقمية، نجد أن كيا K5 تأتي مع مقصورة تدمج بين الشاشتين ولكن بشكل مختلف عن المنافسين، حيث أن شاشة الترفيه تبدو ممتدة كي تحيط بشاشة العدادات، مع وجود أزرار مصغرة لنظام المكيف.

Advertisements

يحصل السائق أيضاً في مقعده على رؤية واسعة وواضحة للغاية للطريق أمامه، مع وجود منافذ مكيف عريضة بنهاية لوحة القيادة تتصل بالأبواب مع منافذ تهوية وسطية نحيف للحصول على تأثير بصري عريض.

تقدم لنا المقصورة أيضاً كونسول وسطي أطول وأعرض من قبل مائل نحو السائق وليس بالمنتصف، وذلك لزيادة الشعور بالرياضية مع تسهل الاستخدام، مع تحسين مكان الشاحن اللاسلكي ليكون أمام مسند اليد.