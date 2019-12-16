تراجع صناعة السيارات الألمانية لأدنى مستوياتها منذ 22 عاما

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت دراسة ألمانية حديثة أجراها معهد “سي أيه أر” التابع لجامعة “ديوسبورج-إسن” الألمانية، عن انخفاض هائل في معدل إنتاج السيارات في ألمانيا خلال عام 2019 لم يشهد له مثيل منذ 22 سنة.



وأوضحت الدراسة أن إجمالي إنتاج السيارات في ألمانيا يُقدر هذا العام بـ4.67 مليون سيارة، لافتة إلى أن نسبة الإنتاج الألماني من السيارات في إجمالي الإنتاج العالمي انخفضت إلى 5.9%.



وأشار الباحث فرديناند دودنهوفر الذي أجرى الدراسة، إلى أن الركود في صناعة السيارات على مستوى العالم، يأتي نتيجة المعارك التجارية التي أثارها مؤخراً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين.

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وأضاف الباحث الألماني إلى أن الإنتاج العالمي من السيارات انخفض عام 2019 بنسبة 5%، أي ما يعادل 4.1 مليون سيارة، وبلغ إجمالي الإنتاج 78.8 مليون سيارة.

وصرح دودنهوفر قائلاً: “من خلال تراجع صناعة السيارات في ألمانيا يستمر فقدان ألمانيا بصفتها موقعا لصناعة السيارات، للأهمية في صناعة السيارات العالمية، وصحيح أن مصنع تسلا المخطط له في ولاية براندنبورج سيساعد على الحد من الاتجاه التنازلي، إلا أنه لا يمكنه أن يبدأ تحولا”.



ووفقاً للباحث فإنه من المتوقع استمرار حالة التراجع في إنتاج السيارات في العام القادم 2020، ليصل عدد السيارات المصنعة في ألمانيا إلى 4.5 مليون سيارة، مبيناً أنه لا يمكن توقع زيادة طفيفة في أعداد الإنتاج في ألمانيا بدءا من عام 2021، وقال دودنهوفر: “ألمانيا تفقد بذلك أهميتها في صناعة السيارات العالمية”.