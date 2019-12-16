تعرف على أهمية أغطية الصمامات لإطارات السيارة وخطورة فقدانها

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الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر أغطية صمامات الإطارات من القطع الهامة في السيارة، حيث أنها تعد من أهم العوامل التي تحافظ على الإطارات، وعلى الرغم من أهميتها الشديدة فإن كثير من قائدي السيارات يهملون استبدالها في حال فقدانها أو تلفها.
وحذرت مؤخراً الهيئة الألمانية للفحص الفني، قائدي السيارات من فقدان أغطية الصمامات، نظراً لأهميتها الكبيرة لإطارات السيارات.
وأوضح الخبراء أن أغطية الصمامات تعمل على حماية الصمامات من الاتساخات والأتربة وجزيئات الماء، ومن ثم تحول دون فقدان ضغط هواء الإطارات.
وأشار الألمان إلى أن ضبط ضغط هواء الإطارات بشكل صحيح يساهم بصورة كبيرة في راحة وسلامة القيادة للسائق والركاب، وللآخرين في الطرق.
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