“كفاءة”: موازنة إطارات السيارة تطيل عمرها وتقلل استهلاك الوقود

الخليج ٣٦٥ نت – نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، قائدي السيارات بإجراء موازنة الإطارات في السيارات بصورة دورية من خلال ما يُسمى “وزن الأذرعة”، وذلك لأنه يساعد على خفض استهلاك الوقود وإطالة العمر الافتراضي للإطارات.



وطالب المركز السعودي بضرورة فحص ميزان إطارات السيارة بصورة دورية لدى ورش صيانة متخصصة، وكشف عن المؤشرات التي تدل على حاجة الإطارات للموازنة، ومنها “انحراف السيارة عند القيادة بسرعة متوسطة أو عالية، أو عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، أو تآكل الإطار من أحد الحواف”.



وحذر المركز من إهمال موازنة الإطارات، حيث أنه يسبب زيادة احتكاك الإطار ولو بدرجة بسيطة مع الطريق، وهو ما يؤدي إلى زيادة استهلاك السيارة للوقود، للتغلب على مقاومة الدوران الأعلى.



وأوضح أن مقاومة الدوران تستوجب بذل قوة إضافية من المحرك للمحافظة على أداء السيارة، ونتيجة ذلك هو زيادة استهلاك السيارة للوقود دون فائدة، كما أن ذلك الاحتكاك يُسرع من تلف مداس (دعسة) الإطار وتقلل من عمره.