رجل انتحل هوية والدته لاجتياز اختبار قيادتها

الخليج ٣٦٥ نت – ألقت الشرطة البرازيلية القبض على رجل لانتحاله هوية أمه ماريا شيافي في مدينة صغيرة قرب غابات الأمازون، بعد فشلها في اختبار القيادة لثلاث مرات ومحاولته للمرة الرابعة باسمها.

وصرحت مسؤولة الاختبارات أنه عند قدوم “المرأة العجوز” لأخذ الاختبار لم تصدق عينها، حيث رأت رجلا يرتدي ثوبا طويلا مع مكياج كثيف .. “لم يبدو كامرأة”، كما قام الرجل بارتداء أقراط على أذنه وطلاء ظوافره، ولكن بدون فائدة.

المختبرة قررت التماشي مع الأمر وطلبت من زميلها التواصل مع الشرطة بينما بدأ الرجل المدعي في الاختبار.. وعند وصول الشرطة خرج الرجل من السيارة وحاول المشي سريعا بعيدا عن المكان ولكن الشرطة لحقت به، لتكتشف أنه ميكانيكي بعمر 43 عاما، وأنه ابن ماريا شيافي.

وصرحت الشرطة أن أمه لم تعلم بقيامه بانتحال هويتها، وأنه سيواجه غرامة بتهمة الاحتيال وانتحال هوية مزيفة.