اودي تريد إزالة جميع الأزرار من داخلية سياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر التطورات التقنية في صناعة السيارات بلا توقف، حيث تسعى الشركات لتطوير سُبُل تسهيل الحياة على السائقين والركاب قدر الإمكان.. وكمثال رأينا التطور الهائل في المصابيح الأمامية وعدم الحاجة لاستخدام البنزين لإضاءة الطرق في الليل، مع استخدام تقنية الليزر حاليا بشكل واسع.

من أهم الشركات التي تلعب دورا رئيسيا في التطور التقني للسيارات هي اودي، وفي معظم موديلات الشركة الجديدة نرى ثلاثة شاشات رئيسية للداخلية، للوحة القيادة ونظام المعلومات الترفيهية والتحكم في المناخ، مع التخلي عن معظم الأزرار تقريبا.

اودي لن تتوقف عند ذلك، حيث صرح رئيس تصميم الشركة، مارك ليخته، برغبته في إزالة الأزرار بالكامل من سيارات اودي.. ويتوقع ليخته أن مقصورات المستقبل ستكون معتمدة على الشاشات و تقنيات الواقع المعزز.

ويعني ذلك أن سيارات اودي في المستقبل ستأتي بلوحة عدادات أصغر مع التركيز على شاشة عرض رأسية تستخدم الواقع المعزز، بينما الشاشتين العملاقتين في منتصف لوحة القيادة سيندمجان في شاشة لمسية واحدة كبيرة متصلة.. مع إشارة ليخته أن هذه التطورات ستأتي بالتدريج لتفادي صدم أو إزعاج عملاء الشركة.