نيسان باترول وميتسوبيشي باجيرو قد تشاركان الشاصيه للجيل القادم

الخليج ٣٦٥ نت – نعلم جميعا الأهمية القصوى للتحالفات بين شركات السيارات، في مشاركة الموارد لإنتاج السيارات بتكلفة أقل، ولخفض تكاليف ووقت البحث والتطوير للتقنيات الجديدة، وقد أشارت تقارير أخيرة أن نيسان قد تشارك منصة باترول الجديدة مع ميتسوبيشي لاستخدامها في الجيل القادم من باجيرو.

وتتمتع باجيرو وباترول بمبيعات عالمية قوية ما يفسر الرغبة في مشاركة التقنيات بينهم للتسريع من تحديث باجيرو بالأخص وتوفير نفقات تطوير شاسيه جديد كليا للسيارة، كما أنها إشارة من نيسان على تمسكها بالتحالف مع ميتسوبيشي ورينو بعد التقلبات الأخيرة في الإدارة التنفيذية.

القرار ليس نهائيا بعد ولابد من وجود دوافع ربحية واضحة لتبرير الخطوة.. ونذكر القراء أن المدير التنفيذي السابق لميتسوبيشي، تريفور مان، صرح في 2007 أن نيسان باترول هي الشريك الأفضل للمساعدة في تطوير الجيل القادم من باجيرو والآن مع التحالف يوجد مجال لتحقيق ذلك.