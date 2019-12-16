العضو المنتدب لنيسان موتور إيجيبت: مصر بوابة أفريقيا

كتب: باسل الحلواني

شاركت نيسان موتور إيجيبت، في قمة إيجيبت أوتوموتيف في نسختها السادسة، والتي تعتبر أحد أهم أحداث قطاع السيارات في مصر، وملتقى للمسؤولين الحكوميين مع الرؤساء التنفيذيين وممثلي الشركات الكبرى والصناعات المغذية.

وسلط رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان موتور إيجيبت ورئيس مجلس إدارة نيسان في منطقة أفريقيا الجنوبية، مايك ويتفيلد، الضوء أثناء كلمته الافتتاحية بالقمة، على كيفية إطلاق العنان لإمكانيات القارة الأفريقية حيث تعتبر مقصداً هاماً لصناعة السيارات حول العالم، وعلى مصر بصفتها بوابة أفريقيا من خلال التصنيع.

وبالتحدث عن تصنيع السيارات في مصر، قال مايك ويتفيلد، "تمتلك مصر فرص رائعة للنمو، بالمقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، بالوضع في الاعتبار عدد السكان الكبير لمصر، ونسبة السيارات المنخفضة بالمقارنة بعدد السكان، مع ناتج محلي إجمالي من المتوقع أن

يزيد عن 6% في المستقبل القريب والإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية".

وقام مايك ويتفيلد بالتحدث مع المشاركين في القمة حول رؤيته لتحويل مصر إلى مركز إقليمي من خلال تقديم تجربة جنوب إفريقيا في مجال السيارات وتأثيره على الاقتصاد في جنوب إفريقيا ونموه.

وأكد ويتفيلد: "أدى برنامج تصنيع وتطوير صناعة السيارات في جنوب إفريقيا إلى زيادة في إنتاج السيارات، حيث أصبح يمثل الآن 30% من إجمالي التصنيع في جنوب أفريقيا، ويمثل إسهام قطاع السيارات في جنوب أفريقيا 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل في قطاع السيارات الآن 470 ألف موظف بالإضافة إلى أكثر من 1.4 مليون

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فرصة عمل غير مباشرة."

وأضاف ويتفيلد، "إن فرص النمو في مصر تعتبر واعدة حيث أن الحكومة المصرية لديها إصرار كبير على تطوير صناعة السيارات في مصر."

وصرح: "إن خارطة الطريق هي الحفاظ على قاعدة التصنيع المحلي الحالية واستدامتها، ويتبع ذلك تطبيق خطة لمدة 10 سنوات لقطاع السيارات في مصر بما في ذلك السيارات الكهربائية، تملك مصر الإمكانيات للتحول والتطور في مجال تصنيع السيارات، ولكن لابد من تعاون كافة الجهات من أجل تحقيق تلك الرؤية الطموحة لقطاع السيارات في مصر".

وتضمنت القمة العديد من المناقشات والمشاركات من المسؤولين الحكوميين، وأهم العاملين في القطاع ووسائل الإعلام والسفراء والخبراء في مجال السيارات في مصر.

وشارك مايك ويتفيلد في أحد المناقشات الرئيسية للقمة تحت اسم "تنمية الصناعة ورؤية الحكومة 2030" مع عدد من المسؤولين الحكوميين وخبراء وقادة مجال السيارات في مصر.

وتناولت المناقشات سبل تطوير التصنيع المحلي ومتطلبات القطاع الخاص من الجهات الحكومية والسلطات المختلفة لتطبيق نموذج للشراكة والتعاون من خلال العمل على إحداث نقلة نوعية في سوق المصري.