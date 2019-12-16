تيسلا سايبرتراك قد يتم حظرها في أوروبا

الخليج ٣٦٥ نت – حذر خبراء أوروبيون أن تيسلا سايبرتراك قد تفشل في اختبارات السلامة الأوروبية في حالة إطلاقها بوضعها الحالي .. وصرحت ستيفان تيلير، خبيرة سلامة السيارة في مركز SGS-TÜV Saar GmbH، أن البيك تحتاج لـ “تعديلات قوية في تصميمها وبنيتها الأساسية” إذا رغبت تيسلا في طرحها في أوروبا.

وتشتهر أوروبا بقيودها الأكثر صرامة على السلامة مقارنة بالأسواق الأخرى.. وأشارت تيلر أن الجسد الخارجي المعدني المصفح لسايبرتراك لن ينجح في اختبارات السلامة من ناحية حماية المشاة في أوروبا لما يمثله من خطر عليهم في حالات الاصطدام.

الضوابط الأوروبية تتطلب ألا تكون مقدمة السيارات حادة للغاية، وأن على المصد وغطاء المحرك امتصاص طاقم الاصطدام لحماية المشاة، وتصميم سايبرتراك الحالي لا يساعد على ذلك.

كما أن صلابة جسد سايبرتراك ستؤدي لمشكلة أخرى.. لأنها بينما لن يتأثر جسد البيك اب في الاصطدامات، ستنتقل طاقة الاندفاع بعنف للركاب في الداخل، وفي هذه الحالة لن تحميهم الوسائد الهوائية.