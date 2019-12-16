للمرة الأولى.. 13 فارسة سعودية يشاركن في مهرجان الدرعية للفروسية

الخليج ٣٦٥ نت – تستضيف الدورة الثانية من مهرجان الدرعية للفروسية 13 فارسة سعودية من بين 151 فارساً وفارسة، في منافسة على التأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو وكأس العالم 2020.

وأكدت المتسابقات أن المشاركة كانت حلم حياتهن، ولديهن الطموح للتفوق والمشاركة في الألعاب الأولمبية أيضاً، بعد أن شُغفن بالفروسية ودخلن مضامير السباقات بعد أن كن يتابعنها عن طريق التلفاز.

وأوضح “تركي الشهري” مصمم ميدان الفروسية أن الميدان جُهز وفق المعايير الدولية، من أرضية الميدان والحواجز وتصريف المياه تحت التربة، كما أن الأرضية مكونة من خليط معيّن من الفايبر يخلط بالرمل الخفيف وعناصر إضافيّة تناسب الجواد.

يُذكر أن مهرجان الدرعية للفروسية هذا العام يسلط الضوء بصورة أكبر على المملكة ويعكس القيم التقليدية لرياضة الفروسية، كما أنه فعالية ضمن موسم الدرعية الذي يضم سباق الفورمولا إي وكأس الدرعية للتنس ونزال الدرعية التاريخي للملاكمة.