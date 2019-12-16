“بالفيديو” المرور السري ينفذ حملة على قائدي السيارات الذين يسيرون على أكتاف الطريق في جدة

الخليج ٣٦٥ نت – نشر الإعلامي “سعود الشيباني” مقطع فيديو يُظهر تنفيذ المرور السري في جدة لحملة مرورية، استهدفت قائدي السيارات المخالفين الذين يسيرون على أكتاف الطريق.
وأظهر مقطع الفيديو أفراد حملة المرور السري في سياراتهم لضبط تلك المخالفة، حيث تم إيقاف أكثر من سيارة لارتكابهم المخالفة والتي تبلغ غرامتها المالية 1000 ريال كحد أدنى، بالإضافة إلى ضبطهم لمخالفتي “المراوغة والسير بدون لوحات”.
يُذكر أن هذه الحملات تأتي حفاظاً على أرواح قائدي السيارات ومستخدمي الطريق، وأيضاً لإلزام الجميع باتباع قواعد السير والسلامة حتى تصبح طرق المملكة آمنة على مرتاديها.
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