“بالفيديو” شاب فقد قدميه في حادث مروري يطالب بتغليظ عقوبات السرعة الزائدة والجوال

الخليج ٣٦٥ نت – طالب الشاب “ماجد العتيبي” بتغليط عقوبات السرعة الزائدة على الطرق واستخدام الجوال خلال القيادة؛ للحد من ارتفاع أعداد الحوادث وما ينتج عنها من ضحايا.
وفي التفاصيل، تحدث العتيبي خلال لقاء ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، عن فقدانه لقدميه نتيجة حـادث مروري، وأضاف أنه يأمل تغليظ عقوبات السرعة واستخدام الجوال أثناء القيادة لتصل إلى سحب الرخصة، حتى لا يتكرر ما حدث معه مع أشخاص آخرين.
وأخيراً، فقد أشار العتيبي إلى أن أعداد ضحايا الحوادث المرورية أصبحت ضخمة، ودعى قائدي السيارات المتهورين إلى زيارة مراكز التأهيل والمستشفيات لمشاهدة ضحايا الحوادث المرورية وأخذ العبرة.
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