تعرف على نتائج منافسات الدرعية للفروسية

الخليج ٣٦٥ نت – تتواصل منافسات مهرجان الدرعية للفروسية التي يُشارك فيها 151 فارساً وفارسة من مختلف دول العالم ضمن الفعاليات الرياضية العالمية لموسم الدرعية؛ تأهيلاً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020، وإليك نتائج المنافسات إلي الآن: نتائج منافسات الفئة الكبرى: حصل الفارس الإماراتي “عبدالله المهيري” على المركز الأولى بزمن قدره 34 ثانية و67 جزءاً من الثانية.

حصل الفارس السعودي “رمزي الدهامي” على المركز الثاني بزمن قدره 34 ثانية و79 جزءاً من الثانية.

حصل الفارس السعودي “عبدالرحمن الراجحي” على المركز الثالث بزمن قدره 36 ثانية و21 جزءاً من الثانية. وفيما يخص منافسات الفئة الصغري: حصل الفارس السعودي “عبدالله الراجحي” على المركز الأول.

حصل الفارس النرويجي “مورتن جوبفيك” على المركز الثاني.

حصل الفارس السعودي “بدر الفرد” على المركز الثالث. وهذه نتائج منافسات الفئة المتوسطة: حصل الفارس المصري “محمد طلعت” على المركز الأول.

حصل الفارس الإيطالي “ناتالي شاوداني” على المركز الثاني.

حصلت الفارسة الأردنية “سارة العرموطي” على المركز الثالث.

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