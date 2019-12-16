الاحتيال وتعمد ارتكاب الحوادث يسقط الحق في التأمين

الخليج ٣٦٥ نت – أجرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تحديثاً على بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي، وذلك لحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية من أي ممارسات قد تلحق ضرراً بهم.

حيث أكدت الوثيقة أن استخدام المؤمن له لأساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة من التأمين أو نتج الضرر من جراء فعل متعمد “كتعمد ارتكاب حوادث مرورية”، فإن الحقوق الناشئة عن الوثيقة ستسقط.

وشملت التعديلات المُدخلة على المادة الثامنة من الوثيقة، اعطاء شركة التأمين الحق في مطالبة المؤمن لهم تعويضها عمّا تم دفعه للغير في حال انطباق إحدى حالات الرجوع المحددة، وتم إدراج هذا الأمر لتلافي إشكالية تضرر الطرف الثالث من حادث مروري تسببت به سيارة مؤمن عليها، عند ارتكاب المؤمن له أو سائق السيارة المؤمن عليها مخالفات مرورية أو الإخلال بشروط وثيقة التأمين.