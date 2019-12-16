"أوتوبر فورمانس" تسعى لتوسيع حجم أعمالها

كتب: باسل الحلواني

شاركت شركة أوتوبرفورمانس، في فعاليات الدورة السادسة والعشرين مِن معرض "أوتو تك" المتخصص في خدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات وملحقاتها، والذي أُقيم بالقاهرة، خلال الفترة ما بين 13-15 ديسمبر 2019.

قال أحمد حسن، المدير التنفيذى لـ"أوتو برفورمانس"، إن الشركة تعمل على تقديم أحدث وأفضل المنتجات العالمية للعناية بالسيارات، والمعتمدة من أشهر مراكز البحوث والهيئات العالمية المتخصصة فى إعتماد

مثل هذه المنتجات، لتنال دائماً ثقة العميل المصري، وعملاء المنطقة العربية وأفريقيا.

أوضح أن "أوتو بروفرمانس"، تقوم بتصدير العديد من المنتجات لبعض الأسواق الأوروبية، مشيراً إلى أن نمو أعمال الشركة بشكل مضطرد، يكلل جهود أعمالها التى استمرت على مدى 15 عاماً، منذ إنطلاقة من السوق السعودية ثم المصرية.

صرح أحمد الحسينى، المدير التنفيذى لأسواق السعودية والشرق الأوسط بـ"أوتوبرفورمانس"، بأن الشركة تسعى لتوسيع حجم أعمالها وإضافة وكلاء وموزعين جدد بأفريقيا وأوروبا.

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أضاف أن "أوتوبروفرمانس"، أضافت منتجات جديدة لمجموعة منتجاتها المتميزة التى تحتل مرتبة متفوقة بين منافستها بالأسواق التى تتواجد بها.

أكد على أهمية المشاركة والتواجد في المعارض العالمية والإقليمية وفي مقدمتها "أوتوميكانيكا – فرانكفورت"، و"أوتوميكانيكا – دبى"، "أوتوميكانيكا – جدة والرياض"، و"أوتوتك – القاهرة".

جدير بالذكر أن "أوتوبروفرمانس"، تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الذكية المتخصصة في العناية بالسيارات:" ميكانيكياً، أو بأجسامها الخارجية، وكذلك المقصورة الداخلية".