المجدوعي للسيارات تطرح شانجان CS95 2020 في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – ضمن نجاح سلسلة طرازات شانجان الجديدة في السوق السعودي، أطلقت شركة المجدوعي للسيارات وكلاء سيارات شانجان بالمملكة العربية السعودية الطراز الأكبر لفئة SUV متعدد الاستخدامات CS95 المحدثة “فيس ليفت”.

تأتي شانجان CS95 2020 بتصميم حديث وجريء مع واجهة أمامية بشكل جناح الفراشة، إضافة إلى إطارات موفرة للطاقة مع عجلات 19 إنش كبيرة مهيبة كاتمة للضوضاء، مع سقف بانورامي قابل للفتح ومرايا جانبية يمكن تعديلها كهربائياً، إضافة لمصابيح LED خلفية متصلة ببعضها بشريط إضاءة عريض يتبع صيحة التصميم الأحدث في عالم السيارات مع نظام إضاءة ذكي وتقنية مصابيح أمامية متكيفة مع حالة الطريق.

أما المقصورة فهي تضم كسوة جلدية فخمة للمقاعد ولوحة القيادة ذات التصميم المحدث التي نجد بها شاشة نظام ترفيهي معلوماتي 12.3 إنش حديثة مدمجة بشكل مميز بلوحة القيادة كي تكون شبه مختفية بحالة عدم استخدامها مع نقل فتحات المكيف أسفلها بدلاً من جوارها سابقاً، إضافة إلى شاشة عدادات رقمية 10.25 إنش، مع دعم خصائص التدليك والتبريد للمقاعد الأمامية، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 8 اتجاهات مختلفة مع 4 إتجاهات للركاب بدعم مخصص للظهر ونظام صوتي اختياري ذو 10 سماعات من بايونير.

تدعم شانجان CS95 2020 أنظمة فتح الأبواب عن بعد والفتح الأوتوماتيكي للصندوق الخلفي بنظام مستشعر القدم عمر تمديد أحد القدمين أسفل خلفية السيارة، إلى جانب نظام تعزيز التوجيه والملاحة.

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أما فيما يتعلق بالأمان، فسوف نجد مجموعة أنظمة متعددة تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية متعددة، بجانب أنظمة قياس ضغط الإطارات ومنع انغلاق المكابح وتوزيع قوة الكبح الكترونياً، إضافة لتقنية التحكم بالجر ومساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات مع كاميرا محيطية ومستشعرات أمامية وخلفية للتنبيه من الاصطدامات مع رصد البقعة العمياء ومكابح طوارئ أوتوماتيكية.

هذا وتأتي شانجان CS95 2020 فيس ليفت مع محرك تيربو 2 لتر بقوة 233 حصان وعزم 360 نيوتن.متر مع ناقل 6 سرعات أوتوماتيكي ومعدل استهلاك 12.2 كم/لتر، حيث تأتي بدفع أمامي في الفئة القياسية ورباعي للفئتين الأعلى، على أن تبدأ الأسعار عند 89,900 ريال، وصولاً إلى 107,900 ريال.