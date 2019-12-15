تعرف على أهم مواصفات كيا كادينزا 2021 وما يميزها عن المنافسين

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لنا كيا الجبر رسمياً عن السيدان كاملة الحجم كادينزا 2021 المحدّثة “فيس ليفت” في معرض السيارات السعودي الدولي 2019، حيث نجدها تأتي بتغييرات جذرية نتعرف عليها معاً.

تنافس كيا كادينزا 2021 كل من نيسان ماكسيما وتويوتا افالون وفورد توروس بجانب شيفروليه امبالا وشقيقتها المستندة على نفس منصتها، هيونداي ازيرا.

يعد أول ما يميز كيا كادينزا 2021 المحدثة عن منافسيها هو تصميمها الأكثر رقياً، حيث أنها تأتي مع مصابيح أمامية ذات تصميم جديد أنيق مسحوب للوراء ومصابيح LED نهارية جديدة، مع جعل المصد الأمامي أكثر بروزاً في الأسفل وإضافة زخرفات كرومية بعرض السيارة بأكملها بشكل يبرز هويتها، مع مصابيح خلفية جديدة تلتقي مع غطاء صندوق الأمتعة بفضل عمود أحمر يصل بينهما، مع إضافة عمود كرومي بعرض السيارة على المصد الخلفي وحول أنابيب العادم.

أما المقصورة فهي أيضاً تتفوق في حداثتها وعصريتها على الكثير من المنافسين، نظراً لكونها تأتي مع لوحة عدادات رقمية بالكامل، وشاشة جديدة 12.3 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، ما دفع كيا لنقل فتحات التهوية المركزية أسفلها لتجربة استخدام عملية أكثر.

كيا حدثت كيا تصميم الجير الأوتوماتيكي لجعله أكثر سلاسة، وأسفله نرى الأزرار المحدثة لتدفئة وتهوية المقاعد والمقود بحيث تكون أسهل بالوصول.

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وكما اعتدنا من كيا، فسوف نجد أنها تركز على تقديم عدد مميز من تقنيات الأمان ومساعدة السائق المتقدمة في كادينزا 2021 لتتفوق من حيث عدد وجودة الخصائص التقنية على المنافسين بذلك السياق.

هذا وتأتي كيا كادينزا 2021 بمحرك 3.5 لتر 6 أسطوانات بقوة 290 حصان بصرفية وقود 9.1 لتر لكل 100 كم ما يقدم تجربة قيادة مريحة للعائلة.