وفاة شاب أمريكي بسبب سيارة بدون سائق!

الخليج ٣٦٥ نت – قُتل شاب أمريكي يُدعى “مايكل كوزانوفيتش” يبلغ من العمر 21 عاماً، بعدما دهسته سيارة خالية من الركاب أُدير محركها عن طريق الخطأ بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

وفي التفاصيل، كان مايكل واقفاً بين سيارتي لكزس IS300 2002 يتفقد واحدة منهما بهدف شرائها، وهنا أدار مالك السيارة المحرك عن بعد، فتقدّمت وعلق الرجل بين السيارتين، وحاول المارة إنقاذه لكن السيارة التي اشتغل محركها تقدمت من جديد وصدمته، ومن ثم نقل إلى المستشفى بعد تعرّضه لإصابة شديدة في جذعه وفي ساقيه، وللأسف أدى ذلك إلى وفاته.

وقال الناطق باسم شركة “تويوتا موتور نورث أميريكا” لبي بي سي: “تعاطفنا عميق مع عائلة وأصدقاء مايكل كوزانوفيتش، ولا تزال العديد من التفاصيل مجهولة، لكننا نلتزم بتنفيذ القانون المحلي ونُقدم التعاون الكامل للجنة التحقيق”، وأضاف:” Lexus لم تُقدّم جهاز إدارة المحرك المثبّت من المصنع في نموذج سيارة 2002 IS”.

يُذكر أن ما حدث يُشير إلى أن نظام التشغيل عن بعد بحاجة إلى التعديل ليتكيّف مع نموذج 2002 لكزس IS300، كما تُحذّر إرشادات الاستعمال الزبائن من إدارة المحرك دون التأكد من وضع السيارة وما يحيط بها، لتجنُب تهديد حياة الأشخاص.