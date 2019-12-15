تعرف على اشتراطات خدمة إيقاف السيارات في المواقع المخصصة لها

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية الاشتراطات التي تلتزم بها الشركات والمؤسسات المُرخص لها بتقديم خدمة إيقاف السيارات للمنشآت التجارية في المواقع المخصصة لها. حيث ألزمت الوزارة مقدمي الخدمة بضرورة توفر 10 شروط، منهم ما يلي: إنشاء منصة تحكم “كاونتر” لتنظيم خدمة إيقاف السيارات في الموقع المخصص.

توحيد زي الموظفين وعليه شعار المنشأة.

وضع بطاقة تعريفية تحمل صورة راكن السيارة.

تخصيص نقطة استلام وتسليم للسيارات في حدود الملكية.

يجب أن يكون بحوزة راكن السيارة صحيفة سوابق من الجهات المختصة ورخصة قيادة سارية المفعول.

يجب أن يقوم مقدم الخدمة بتركيب كاميرات أمنية ملونة وحديثة.

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