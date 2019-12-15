75 ألف درهم.. سعر تأجير سيارة رياضية فارهة ليوم واحد بدبي!

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الخليج ٣٦٥ نت – يشهد سوق تأجير السيارات الرياضية الفارهة في دبي ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وبحسب متعاملين في سوق السيارات وعاملين في مجال التأجير، فإن تأجير السيارات الرياضية في دبي يرتفع بصورة كبيرة عند تحسن حالة الطقس.
حيث سجلت سيارة رياضية فارهة ما بين 70 إلى 75 ألف درهم للإيجار اليومي، وأوضح العاملين في مجال التأجير أن سعر تأجير السيارة الرياضية يعتمد على نوعها وسنة تصنيعها.
ووفقاً لـ “الإمارات اليوم”، يقول مدير عام إحدى شركات تأجير السيارات، إن فئة النخبة من السياح أو المشاهير يميلون إلى دفع مبالغ كبيرة مقابل قيادة سيارة من طراز محدود الإنتاج.
يُذكر أن هناك 5 أنواع من السيارات الرياضية الفارهة ذات أسعار تأجير مرتفعة في دبي، وهم كالتالي:
- الأولى يترواح سعر تأجيرها اليومي ما بين “6.2 – 7” ألف درهم مع شرط دفع تأمين 10 آلاف درهم.
- وتبلغ قيمة السيارة التي تأتي في المركز الثاني ما بين “4.5 – 5” ألف درهم.
- المركز الثالث لسيارة يتراوح تأجيرها ما بين “4.2 – 4.8” ألف درهم مع تأمين بمبلغ 5 آلاف درهم.
- المركز الرابع لسيارة يتراوح تأجيرها ما بين “4 – 4.2” ألف درهم.
- يتراوح سعر تأجير سيارة المرتبة الخامسة ما بين “3.9 – 4” ألف درهم.
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