الشرطة عثرت على لامبورجيني هوراكان مقلوبة وتبحث عن صاحبها

الخليج ٣٦٥ نت – تبحث الشرطة عن سائق لامبورجيني هوراكان تعرض لحادث وترك سيارته على طريق لوس أنجلوس السريع صباح الأربعاء الماضي، حيث وجد ضابط من دوريات الطرق السريعة الوحش الإيطالي مقلوبة على سقفها وقطرات دماء حولها، وقد علمت الشرطة أن السيارة تم استعارتها من قبل صديق لمالكها المسجل وفقاً لتقارير NBC.

عندما وصلت دوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا إلى مكان الحادث، كانت مصابيح الخطر تومض، ويمكن رؤية حطام السيارة متناثر عبر الطريق، وكما أخبرت الشرطة، فإنه لا توجد كاميرات أمنية بالقرب من موقع الحادث، مما ترك المحققين بدون معلومات ليستمروا في التحقيق.

وبمشاهدة الفيديو، فإنه من الصعب معرفة الضرر الذي لحق بالسيارة، ولكن المؤكد أن جزء من المصد الأمامي ولوح الربع الأمامي مفقودة، مما يؤكد أن هوراكان اصطدمت بشيء ما قبل أن تنقلب على سقفها، وبالتأكيد تضرر السقف، ووسائد الهواء مفتوحة، بالإضافة إلى الكثير من الأشياء الأخرى التي ستحتاج إلى إصلاح.

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يذكر أن هوراكان يتم إنتاجها منذ 2014، وتستمد قوتها من محرك V10 بتنفس طبيعي سعة 5.2 لتر يولد في الطراز الأساسي قوة قدرها 602 حصان عند 8,250 دورة في الدقيقة، و560 نيوتن.متر من عزم الدوران عند 6,500 دورة في الدقيقة.