“بالفيديو والصور” بورش صمّمت سفينة فضاء لأفلام ستار وورز

الخليج ٣٦٥ نت – باقي من الزمن أيام قليلة لانطلاق الجزء التاسع من سلسلة أفلام ستار وورز The Rise of Skywalker، والذي سيصل إلى السينمات في 20 ديسمبر الجاري، ومن جانبها فقد استفادت شركات صناعة السيارات من شعبية السلسلة في الماضي، من خلال طرح طرز خاصة مثل نيسان روج One Star Wars، في حين أن بورش اتخذت خطوة إلى الأمام من خلال شراكة مع لوكاس فيلم لتصميم سفينة فضاء، وقد كشفت بورش عن التصميم النهائي لها بتصميم مميز للغاية.

حصلت سفينة الفضاء على اسم “Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter”، واستغرق تصميمها شهرين، وللأسف لن تظهر في الفيلم الجديد، ولكن سيتم تقديمها كنموذج يبلغ طوله متر ونص في العرض الأول للفيلم القادم، وقد صممت بورش السيارة لتناسب عالم ستار وورز، ولكنها لا تزال تستخدم لغة تصميم يمكن التعرف عليها مستوحاة من سيارات بورش المخصصة للطرق.

فمثلاً، بالنظر إلى أنف سفينة الفضاء، ستجدون أنه مستوحى من بورش تايكان، بينما تحاكي المصابيح الأمامية تايكان أيضاً، واستلهمت المصابيح الخلفية من بورش 911 الحالية، وتتميز الواجهة الخلفية لسفينة الفضاء بشريط مضيء المُميز للعلامة التجارية، ويمكن العثور على مزيد من أوجه التشابه في الداخل، مثل وضع الجلوس المنخفض الذي يذكرنا بمقصورة بورش 918 سبايدر.