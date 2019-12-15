نيسان تكشف عن مفاجأة لعملاء "صني"

كتب: باسل الحلواني كشفت نيسان موتور إيجيبت، عن أحدث عروضها لعملاء سيارتها الشهيرة صني، بالتعاون مع بنك أبوظبي الإسلامي. ويتضمن اتفاق "نيسان"، وبنك أبوظبي الإسلامي، منح الفرصة لعملاء نيسان بالسوق المصرية خلال شهر ديسمبر للحصول على نيسان صني بدون مصاريف إدارية، مع تأمين مجاني لمدة عامين، بجانب عامين بدون فوائد. بدون مصاريف إدارية، مع تأمين مجاني لمدة عامين، بجانب عامين بدون فوائد. ووفقاً لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، استطاعت "صني"، أن تستحوذ على لقب السيارة الأكثر مبيعاً Advertisements في فئة السيدان بحصة سوقية تصل إلى 40.5 % لشهر أكتوبر. في فئة السيدان بحصة سوقية تصل إلى 40.5 % لشهر أكتوبر. وتحمل نيسان صني محركاً 1,500 سي سي، 4 سلندر ، 108 حصان، كما تحتوي على منظومة متكاملة من عوامل الأمن والسلامة مثل فرامل مانعة للانغلاق ABS ونظام التوزيع الالكتروني للفرامل EBD وفرامل الطوارئ المساعدة Brake Assist.

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