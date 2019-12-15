ننشر أحدث قائمة سعرية لسيارات جاجوار ولاندروفر في مصر

كتب: باسل الحلواني أعلنت شركة MTI الوكيل الحصري لسيارات "جاجوار" و"لاند روفر" الفارهة في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسياراتها المتوفرة في السوق المحلية، موديل 2020. المحلية، موديل 2020. وحصلت "سيارات الوفد"، على نسخة من القائمة الجديدة، والتي تبدأ من 999 ألف جنيه، حتى مليون 995 ألف جنيه، لسيارات جاجوار. جنيه، حتى مليون 995 ألف جنيه، لسيارات جاجوار. بينما تبدأ أسعار لاندروفر من مليون 450 ألف جنيه، حتى 2 مليون و390 ألف جنيه.. وفيما يلي القائمة الكاملة لموديلات جاجوار ولاندروفر 2020: Advertisements

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