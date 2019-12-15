عرض نهاية العام من هيونداي الناغي على تقسيط ازيرا 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وابدأ المغامرة مع عروض نهاية العام على هيونداي أزيرا 2020 الجديدة. السيارة المشمولة في العرض: مزايا العرض: بدون رسوم إدارية

ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم

خدمة المساعدة على الطريق لمدة سنة Advertisements

تأمين شامل طوال فترة سريان عقد الجهة التمويلية

القسط الشهري المعلن شامل ضريبة القيمة المضافة الشروط والأحكام: صورة العرض:

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