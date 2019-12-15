“بالصور” يزيد الراجحي يفوز ببطولة الراليات الصحراوية بالمملكة

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الخليج ٣٦٥ نت – حصل البطل السعودي “يزيد الراجحي” على المركز الأول في بطولة المملكة للراليات الصحراوية على متن سيارة تويوتا هايلوكس.
وجاء فوز الراجحي بالمركز الأول بعدما قطع المرحلة الأخيرة من الرالي في زمن بلغ 3:17:10 ساعة، يليه الإسباني “كارلوس ساينز” في المركز الثاني على متن سيارة ميني بفارق 1:17 دقيقة، ثم الشيخ الإماراتي “خالد القاسمي” الذي احتل المركز الثالث على متن سيارة بيجو بزمن بلغ 3:27:21 ساعة.
وكان الراجحي قد فرض سيطرته على رالي الشرقية بتفوقه في المرحلة الاستعراضية، كما جاء في المركز الأول في المرحلة الثانية للرالي التي امتدت لمسافة 197.18 كيلومتر وقطعها في زمن 2:08:25 ساعة.
يُذكر أن فوز البطل السعودي برالي الشرقية جاء ليمنحه دفعة قوية قبل مشاركته في رالي داكار، الذي سيقام الشهر المقبل في المملكة.
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