عروض تصفية نهاية العام على سيارات ميتسوبيشي من العيسائي للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من العيسائي للسيارات، ولا تفوتك عروض تصفية نهاية العام المميزة على سيارات ميتسوبيشي فقط لـ موديلات 2019 وما قبلها. السيارة المشمولة في العرض: ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2019

ميتسوبيشي اوت لاندر موديل 2019

ميتسوبيشي اي اس اكس موديل 2019 مميزات العرض: ٣ سنوات صيانة مجانية.

٣ سنوات مساعدة على الطريق.

٣ سنوات ضمان مصنعي أو 60,000 كم (أيهما أسبق). الشروط والأحكام: خاضع للشروط والأحكام.

قد تختلف بعض المواصفات عن السيارة المبينة في الصورة. صورة العرض:

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