نيسان تكشف عن سيارتي سكايلاين اختباريتين

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد نيسان لعرض العشرات من الطرازات المثيرة في معرض طوكيو للسيارات 2020 الشهر المقبل (10-12 يناير)، تشتمل على اثنين من السيارات الاختبارية المثيرة للاهتمام.

الأولى: سكايلاين 400R سبرينت الاختبارية

هي تجسيد رياضي للسيدان التي تباع باسم إنفينيتي Q50 خارج اليابان، وتحتوي السيارة الاختبارية على تصميم قوي بما في ذلك مصدات جديدة وجناح خلفي ثابت وعتبات جانبية حادة، وبالإضافة إلى المظهر المستوحى من سيارات السباق، فقد حصلت على جنوط سوداء مقاس 20 بوصة، مع إطارات مخصصة للأداء تتميز بجدران جانبية خضراء، ويحصل الجسم على طلاء فضي أبيض بلمسات سوداء غير لامعة في السقف وغطاء المحرك.

وإلى الآن لا توجد معلومات تتعلق بالأداء، ولكن نطراً لأنها تسمى سكايلاين 400R Sprint فنعتقد أنها ستستمد قوتها من محرك V6 سعة 3 لتر مزدوج التيربو المستخدم في إنفينيتي Q50 ريد سبورت.

الثانية: سكايلاين ديلوكس أدفانسد الاختبارية

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تستعرض الجانب الفاخر لسيارة السيدان، حيث تتميز بطلاء أنيق بلونين يجمع بين اللون البني غير اللامع والفضي غير اللامع، بالإضافة إلى جنوط ألمنيوم جديدة بنفس الألوان، ومن الداخل، تقول نيسان أنها تأتي بمقاعد جلدية عالية الجودة بلونين، ولا توجد تفاصيل إضافية، ولكن شارات السيارة تكشف حقيقة أنها تحتوي على محرك هجين، وبالمقارنة بالسيارة الاختبارية الأخرى، فإن هذه السيارة لديها فرصة أكبر لأن يتم إنتاجها.

يذكر أن نيسان ستقوم بعرض سيارات أخرى في معرض طوكيو للسيارات 2020 مثل ليف نيسمو ونيسان GT-R50 وبعض السيارات الاختبارية الأخرى.