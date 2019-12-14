صانعات السيارات الآسيوية استفادت من ترك فورد وشيفروليه لقطاع السيدان

الخليج ٣٦٥ نت – أصبحت مغادرة فورد وشيفروليه لقطاع السيارات المدمجة في الولايات المتحدة نعمة لعدد من شركات صناعة السيارات بآسيا، ولا سيما هيونداي حسب تقارير ديترويت نيوز، فوفقاً لدراسة حديثة، فقد ظل 42% من مالكي فورد فوكس وشيفروليه كروز في قطاع السيارات المدمجة، والعديد منهم تحول لشراء سيارات من منافسي فورد وشيفروليه.

يذكر أن مبيعات هيونداي إلنترا قفزت بنسبة 102% في نوفمبر هذا العام مقارنة بنفس الشهر في عام 2018، ويُعتقد أن خروج فورد وشيفروليه من هذا القطاع هو ما ساهم في نمو المبيعات، في حين اتخفض عدد مالكي فوكس الذين يبيعون سياراتهم لشراء سيارات فورد أخرى من 40% عام 2016 إلى 33% في عام 2019، بينما في شيفروليه، فقد انخفضت النسبة من 57% إلى 45%.

الجدير بالذكر أن هوندا سيفيك حصلت على 4% من مشتري فوكس، بينما استحوذت تويوتا كورولا على 3.5%، ولكن ليست كل الأخبار سيئة لفورد وشيفروليه، حيث قام 18% من مالكي فوكس إلى الترقية لشراء سيارات SUV أغلى ثمناً، بينما قام 21% من مالكي كروز بشراء سيارة شيفروليه SUV، تماماً مثلما كان مصنعو السيارات يأملون.