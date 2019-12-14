موجة سخرية بعد نشر والدة إيلون ماسك صورة له أثناء إصلاحه نافذة سيارة

الخليج ٣٦٥ نت – فتحت والدة إيلون ماسك بالخطأ باباً للسخرية منه على الإنترنت، حيث نشرت صورة لابنها في عام 1995 وهو يصلح نافذة سيارة مكسورة.

يذكر أنه عندما كُسر زجاج نافذة تيسلا سايبرتراك أثناء الكشف عنها، امتلئ الانترنت بالـ “ميمات” والمناقشات، حتى أن البعض يقولون إن كسر نوافذ السيارة كان بمثابة تسويق ناجح للغاية للبيك آب الكهربائية بالكامل.

من جانبها، فقد قامت والدة ماسك بنشر تغريدة قالت فيها: “يقول الناس إنك لا تعرف شيئاً عن السيارات”، وهو يغير نافذة سيارة كما ذكرنا آنفاً، وعلى الرغم من السخرية الكبيرة من نافذة سايبرتراك المكسورة، إلا أن تيسلا كان لديها 146 ألف طلب مسبق لها خلال أسبوع من الكشف عنها.

كان رد إيلون ماسك سريعاً على تغريدة والدته، حيث قال إنه كان يعمل بالفعل على إصلاح نافذة سيارة في عام 1995، وكانت الردود عليه ساخرة، حيث قالوا إن شيئاً لم يتغير منذ ذلك الحين.