شانجان السفن 2020 تكشف عن نفسها رسمياً في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – تواصل شركة شانجان الصينية نجاحاتها في المملكة مع إطلاق وكيلها الرسمي، شركة المجدوعي للسيارات، سيدان شانجان السفن 2020 تحت المدمجة في معرض السيارات السعودي الدولي 2019.

تأتي شانجان السفن 2020 مع تصميم حديث ومعاصر يتمتع بطابع ديناميكي متميز، مع مصابيح أمامية حادة وأضواء LED نهارية على شكل الأعين الثاقبة مع مصابيح خلفية جذابة ومرايا جانبية كهربائية إضافة إلى فتحة سقف، في حين تأتي بقاعدة عجلات 2535 ملم، وطول 4390 ملم مع عرض 1725 ملم وارتفاع 1468 ملم وجنوط 14 أو 15 إنش.

أما المقصورة، فهي ذات تصميم عصري أنيق، حيث تأتي مع عجلة قيادة متعددة المهام مع نظام توجيه إلكتروني، إضافة لشاشة لمسية 7 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي تدعم البلوتوث والاتصال بالهواتف الذكية لاستخدامها عبرها، مع وجود مسند يد وسطي ومقاعد مريحة من القماش بلون بيج مميز بجانب عدة منافذ USB وضوء علوي أمامي للقراءة.

تتضمن أنظمة الأمان في شانجان السفن 2020 وسائد هوائية أمامية وأنظمة قياس ضغط الإطارات والحفاظ على الثبات، وذلك إلى جانب مساعد صعود المرتفعات ومستشعرات خلفية للمساعدة في الركن مع كاميرا خلفية.

هذا ومن حيث الأداء، تقدم لنا السفن 2020 محرك 1.5 لتر بقوة 105 حصان وعزم 145 نيوتن.متر متصل بناقل 5 سرعات أوتوماتيكي، حيث تكون الأسعار قبل الضريبة ٣٢،٩٠٠ ريال للفئة القياسية و٣٦،٩٠٠ ريال للفئة الكاملة.

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