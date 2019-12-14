تعرف على أهم مواصفات كيا كيه 5 2021 الجديدة وما يميزها عن المنافسين

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت كيا الجبر الجيل الثالث من السيدان المتوسطة كيه 5 “اوبتيما سابقاً” ذات التصميم الرياضي والمقصورة الفاخرة مع أنظمة تفاعلية حديثة والكثير من التقنيات المتطورة لتواجه منافسيها مثل تويوتا كامري ونيسان التيما وهيونداي سوناتا بقوة وشراسة، فدعونا نتعرف على أهم مواصفاتها وما يميزها عن المنافسين بعد ظهورها في جناح كيا الجبر بمعرض السيارات السعودي الدولي 2019.

تأتي كيا كيه 5 2021 الجديدة كلياً بتصميم أكثر جرأة من المنافسين عبر شبك وجه النمر الأمامي، مع مصابيح رشيقة وغطاء محرك عضلي مع خطوط بارزة بكامل طول الهيكل، إضافة إلى مصابيح خلفية جديدة متصلة بشريط ضوئي LED وخط سقف مقوس للوراء لزيادة الطابع الرياضي أكثر بشكل ملحوظ مقارنة بالطرازات المنافسة، خاصة مع إتاحة جنوط تتراوح قياساتها بين 16 و19 إنش، مع تقليل الارتفاع وزيادة الطول.

تستخدم كيا كيه 5 2021 محرك سعة 2.5 لتر 4 أسطوانات بقوة 192 حصان بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ما يتيح أداءً مميزاً يناسب العائلة.

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ولكن أكثر ما يميز كيا كيه 5 2021 الجديدة كلياً هو قدومها بتقنيات متطورة تتفاعل مع السائق والمناطق المحيطة، مثل التحكم في السيارة باستخدام الصوت، ونظام تنقية الهواء والمكيف، حيث أن السيارة قادرة على التقاط كلمات مختلفة أثناء التحدث بين الركاب مثل “Cool” و “Warm” ليتم تعديل درجة الحرارة تلقائياً بذكاء بالغ، مع دعم أنظمة تدفئة المقود والمقاعد، وهي تقنيات تغيب عن المنافسين تماماً.

لا تتوقف تقنيات كيا كيه 5 2021 هنا فحسب، بل أنها تدعم تقنية الفتح عن بعد بحالة سير السائق نحوها أثناء حمل المفتاح، مع وجود كاميرا فيديو أمامية مدمجة تسجل كل ما يحدث أثناء القيادة كي تعد بمثابة دليل قوي في حالة وقوع الحوادث لا قدر الله مع العديد من أنظمة الأمن لمنع الاصطدامات والحفاظ على المسار مع 9 وسائد هوائية.