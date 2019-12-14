المرور يرد على الفيديو المتداول حول زيادة مخالفة القيادة على أكتاف الطريق

الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بياناً للرد على مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر رصد مخالفة القيادة عبر أكتاف الطريق بقيمة خمسة آلاف ريال.

وجاء رد المرور، كالتالي: “القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تُمنع القيادة فيها، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٥)”، كما يتم فرض غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.

يُذكر أن المخالفات تُسجّل بحدها الأدنى ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة، ولكن بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل وزير الداخلية، كما تُحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.