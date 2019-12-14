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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تأكيدها على عدم السماح لغير مالك السيارة بقيادتها إلا بموجب تفويض رسمي؛ إذ أن هذا التفويض يحمي مالك السيارة.
وجاءت التغريدة، كالتالي: “حماية لكم، لا يجوز لغير مالك المركبة قيادتها إلا بموجب تفويض رسمي”.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يؤكد: لا يجوز لغير مالك السيارة قيادتها إلا بتفويض رسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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