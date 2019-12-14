المرور يؤكد: لا يجوز لغير مالك السيارة قيادتها إلا بتفويض رسمي

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تأكيدها على عدم السماح لغير مالك السيارة بقيادتها إلا بموجب تفويض رسمي؛ إذ أن هذا التفويض يحمي مالك السيارة.

وجاءت التغريدة، كالتالي: “حماية لكم، لا يجوز لغير مالك المركبة قيادتها إلا بموجب تفويض رسمي”.