"جي بي غبور أوتو" و"الغلبان" تطلقان شركة جديدة متخصصة في توزيع السيارات التجارية

كتب: باسل الحلواني

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، ومجموعة "الغلبان أوتو ماركت"، عن تأسيس شركة جديدة لتوزيع وسائل النقل (TVD)"، متخصصة في الحصول على توكيلات عالمية للسيارات التجارية وتوزيعها في مصر.

وستقدم الشركة الجديدة "TVD" طرازات وموديلات متنوعة من السيارات التجارية للسوق المصرية، التي ستلبي احتياجات عدد كبير من القطاعات، والمصممة لتناسب كافة عمليات النقل، وتمتاز بجودة صناعتها وقوة محركاتها، وبأسعار تنافسية تناسب السوق المصرية.

وستوفر شركة "TVD" خدمات البيع وما بعد البيع لقاعدة كبيرة من العملاء من الأفراد والتجار والشركات، من خلال

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شبكة من مراكز البيع ومراكز الصيانة، علاوة على توفير قطع الغيار الأصلية في كافة أنحاء الجمهورية، وشبكة الموزعين ومراكز خدمات ما بعد البيع المعتمدة.

وقع الاتفاقية الدكتور رءوف غبور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة جي بي غبور أوتو، و محمد الغلبان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الغلبان أوتو ماركت، وبحضور نادر غبور، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات جي بي غبور أوتو، وحسام الغلبان رئيس مجلس إدارة

مجموعه الغلبان أوتو ماركت.

قال الدكتور رءوف غبور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي بي غبور أوتو، "إن الشراكة بين جي بي غبور أوتو ومجموعة الغلبان أوتو ماركت تمثل بالتأكيد انطلاقة ناجحة وقوية، نظرا لاعتمادها على الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها كلا الطرفين بإمكانيات السوق المصرية، من أجل توفير متطلباته وبأسعار تنافسية."

من جانبه، قال محمد الغلبان، "يسعدنا أن نعلن عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع جي بي غبور أوتو، التي ستستفيد بالتأكيد من الموارد لكلا الجانبين لخدمة السوق المصرية، وتقديم حلول شاملة ومبتكرة لوسائل النقل."

وستعلن شركة TVD عن المنتجات الجديدة التي ستقدمها للسوق المصرية مع مطلع العام القادم، والتي من المؤكد ستنال ثقة العملاء.