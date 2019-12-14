رئيس تصميم اودي يشيد وينتقد سيارات بي ام دبليو في الوقت نفسه

الخليج ٣٦٥ نت – تُعتبر بي ام ديليو X6 موديل 2008 أول SUV كوبيه حقيقية ذات انتشار .. حيث بدأت السيارة فئة جديدة في الأسواق، ومنذ ذلك الحين وقد رأينا سيارات أخرى من بي ام دبليو مثل X4 وX2 مع دخول شركات أخرى في الساحة أيضا.

في مقابلة مع مجلة Autocar، عبر رئيس تصميم اودي، مارش ليخته، عن احترامه لبي ام دبليو لخلقها لفئة جديدة في السوق تجمع بين تصميم الكوبيه والكروس اوفر، ولكنه “ليس معجبا بشكل موديلات X”.

ليخته أردف بأن اودي قررت العمل على تطوير موديلات SUV كوبيه ولكن “بتصميم جذاب جدا”، والإشارة هنا لاي ترون سبورتباك التي دُشنت مؤخرا.. وقد شرح ليخته أن السيارة تجمع بين تصميم اي ترون التقليدية في النصف السفلي منها، وبين تصميم A7 سبورتباك للسقف.

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ومن الأمثلة الأخرى في السوق لموديلات SUV كوبيه هي مرسيدس GLC وGLE وبورش كايين كوبيه .. وحتى الشركات غير الفاخرة دخلت المجال أيضا مع رينو اركانا الجديدة وتقديم فولكس فاجن لسيارة SUV كوبيه اختبارية للسوق الصيني وربما نذكر أيضا تويوتا C-HR بعد استلامها لتحديثات منذ أشهر.