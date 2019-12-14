الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة أفضلية الخليج للسيارات، واغتنم عروض نهاية السنة على رينو كابتشر موديل 2020. السيارة المشمولة في العرض: رينو كابتشر إل إي موديل 2020: امتلكها الآن بـ 63,900 ريال نقداً (السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة). مميزات العرض: صيانة مجانية لمدة 3 سنوات/60,000 كم أيهما أولا.

تظليل نوافذ مجانا.

رسوم إصدار اللوحات مجانا.

خدمة إستلام وتسليم المركبة للصيانة من مكان تواجدك. الشروط والأحكام: العرض صالح حتى 31 ديسمبر أو حتى نفاذ الكمية

صورة السيارة المستخدمة لغرض الإعلان فقط صورة العرض:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض نهاية السنة على رينو كابتشر 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.