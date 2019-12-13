“بالفيديو” هذا ما يحدث عند القيادة على المطبات والحفر بسرعات مرتفعة

الخليج ٣٦٥ نت – في الفيديو المرفق ترون تجارب متعددة للقيادة على المطبات بسرعات مرتفعة لدراسة تأثير ذلك على السيارة وأنظمتها الداخلية.

بالطبع توجد العديد من المطبات ذات التأثيرات المختلفة، بجانب الحفر العادية المنتشرة في الطرق.. بالنسبة للمطبات الدائرة التقليدية فتميل إلى رفع السيارة عند القيادة بسرعة مرتفعة ولكن غالبا لن تسبب ضرر لنظام التعليق.

الخطر هنا قد ياتي من المطبات الأصغر والأقسى والتي قد تراها في ساحات ركن المولات وبعض المناطق السكنية.. بناءً على سرعتك، هذه المطبات قد تضر بالسيارة.

المراجع في هذا الفيديو عبر عن دهشته من نتائج تجاربه، مشيرا إلى أن القيادة على المطبات بسرعة مرتفعة أقل ضررا من قيادتها على الحفر، خاصة الحفر العميقة التي قد تضر بالعجلات وتقيد الحركة وتضع ضغطا إضافيا على نظام التعليق.