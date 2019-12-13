الخليج ٣٦٥ نت – في الفيديو المرفق ترون تجارب متعددة للقيادة على المطبات بسرعات مرتفعة لدراسة تأثير ذلك على السيارة وأنظمتها الداخلية.
بالطبع توجد العديد من المطبات ذات التأثيرات المختلفة، بجانب الحفر العادية المنتشرة في الطرق.. بالنسبة للمطبات الدائرة التقليدية فتميل إلى رفع السيارة عند القيادة بسرعة مرتفعة ولكن غالبا لن تسبب ضرر لنظام التعليق.
الخطر هنا قد ياتي من المطبات الأصغر والأقسى والتي قد تراها في ساحات ركن المولات وبعض المناطق السكنية.. بناءً على سرعتك، هذه المطبات قد تضر بالسيارة.
المراجع في هذا الفيديو عبر عن دهشته من نتائج تجاربه، مشيرا إلى أن القيادة على المطبات بسرعة مرتفعة أقل ضررا من قيادتها على الحفر، خاصة الحفر العميقة التي قد تضر بالعجلات وتقيد الحركة وتضع ضغطا إضافيا على نظام التعليق.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” هذا ما يحدث عند القيادة على المطبات والحفر بسرعات مرتفعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.