كاديلاك تعلن عن موعد تدشين اسكاليد 2021

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت كاديلاك رسميا على موعد تدشين اسكاليد في الرابع من فبراير في حدث خاص في لوس أنجلوس، أي قبل أيام من معرض شيكاغو للسيارات 2020.

غالبا ستحضر اسكاليد معرض شيكاغو بعد حدث التدشين الخاص، خاصة وأن معرض ديترويت الدولي تم تأجيله من يناير إلى يونيو.. ونعلم الكثير حاليا عن الموديل، مثل حصوله على نظام تعليق خلفي مستقل سيؤدي لتجربة قيادة أكثر راحة وسلاسة، مع ازدياد مساحة الداخلية وصندوق الأمتعة.

اسكاليد ستشارك منصتها مع شيفروليه تاهو وسوبربان، لذا نتوقع ازدياد الطول الإجمالي لها كما رأينا مع موديلات شيفروليه.. وبالنسبة لشكل السيارة فقد تسربت بعض الصور لها مؤخرا بتصميم مشابه لتاهو وسوبربان في الجوانب والمصابيح الأمامية الضيقة، مع تميزها بالشبك الأمامي العملاقة وربما أكبر شعار كاديلاك سنراه حتى الآن، مع جنوط منفصل أيضا.

بالنسبة لداخلية اسكاليد فستكون مختلفة عن تاهو وسوبربان في النصميم.. كما أن السيارة ستأتي بلوحة عدادات رقمية بشكل قياسي، مع وجودها في تاهو وسوبربان بشكل اختياري فقط.