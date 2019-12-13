مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية ستصل في 2020

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس عن صورة تشويقية لموديل EQS الجديد، وهو النسخة الكهربائية بالكامل لـ S-Class، ونرى هنا الجسد الإنتاجي للسيارة لبروز المرايا الجانبية من تحت الغطاء على العكس من السيارة الاختبارية التي كانت بكاميرات.

كما تم التلميح أن تدشين السيارة سيكون في 2020 كموديل 2021، غالبا بعد أشهر محدودة من تدشين S-Class الجيل القادم.

وقد ظهرت السيارة في صور وفيديوهات تجسسية في الماضي توضح الفارق في التصميم بينها وبين S-Class الجديدة، مثل اختلافات تصميم المصابيح الأمامية مع كون الشبك الأمامي أصغر في EQS.

وستعتمد مرسيدس EQS على موتورات كهربائية بقوة إجمالية 470 حصان وعزم دوران 760 نيوتن.متر، بتسارع إلى 100 كم\س في أقل من أربع ثواني ونصف وسرعة قصوى 200 كم\س ومدى ممتاز يصل إلى 700 كيلومتر لكل شحنة.