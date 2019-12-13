هايبرلوب يتيح السفر بين أبوظبي ودبي خلال 12 دقيقة سيدشّن بعام 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تعتزم الإمارات تدشين مشروع “هايبرلوب وان” لنقل الركاب العام القادم 2020، وهو يعد أسرع وسيلة نقل أرضية في العالم، حيث سيقلل وقت السفر من دبي إلى أبوظبي والعكس من ساعة ونصف إلى 12 دقيقة فقط.



ووفقاً للبيانات الخاصة للهايبرلوب من مكتب دبي للإعلان، فهو عبارة عن كابينة تشبه الأنبوب ذات شاشات لمس مدمجة، ومقاعد ذات موقع إستراتيجي، وأجواء مريحة لتوفير رحلة مريحة للركاب.



ومن المفترض أن تصل سرعة الهايبرلوب إلى 700 ميل (1126.54 كم) في الساعة، وهو ما يساعد على توفير الكثير من الأموال المهدرة جراء تأخر العمال بسبب وسائل النقل بقيمة تقدر 800 مليون دولار (أي 3 مليار ريال).

وفي لقاء صحفي مع بيبوب جريستا، رئيس شركة “هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز”، قال إن تكلفة بناء “هايبرلوب” ستتراوح من 20 مليون دولار (75 مليون ريال) إلى 40 مليون دولار ( 150 مليون ريال) لكل كيلومتر.

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وأضاف جريستا أن المرحلة الأولى للمشروع تتضمن بناء 10 كيلومترات من نظام طوله 150 كيلومتراً بين أبوظبي ودبي ومن المقرر أن يكون جاهزاً العام المقبل.

وتابع تصريحه قائلاً: “اليوم نعلن أن الكبسولة قد غادرت بالفعل منشأة التجميع في إسبانيا، وهي في طريقها إلى تولوز بفرنسا، حيث لدينا نموذج أولي للمسار، وبمجرد وصولها إلى تولوز، سيتم وضعها في أنبوب وبعد ذلك سيختبرون النظام مع الراكب الأول”.

وأردف: “سيجري تجميع الكبسولة وتحسينها إلى أقصى درجة ممكنة في تولوز، قبل استخدامها في الإمارات بهدف ربط أبوظبي بالعين ودبي في نهاية المطاف بسرعات غير مسبوقة، بأمان وكفاءة وبشكل مستدام”.