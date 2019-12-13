مقارنة بين مواصفات شيفروليه تاهو وسوبربان 2021 مع أبرز المنافسين

الخليج ٣٦٥ نت – تتمتع شيفروليه تاهو وسوبربان 2021 بمساحة أكبر وتعليق خلفي مستقل، ولكننا نريد أن نعرف كيف سيكون أداءها مقارنة بسيارات الـ SUV الجديدة المنافسة لها، والجدير بالذكر أنها لن تصل إلى صالات العرض حتى الربع الثالث من عام 2020، لذلك لا يزال هناك بعض الوقت قبل أن نقوم بتجربتها، وإلى ذلك الحين، سنقوم بمقارنة السيارة مع أبرز منافسيها.

المحرك

إن سوبربان وتاهو 2021 هما الموديلات الوحيدان في هذه التشكيلة المتوفرين بخيارات توليد قوة متنوعة، وخيار وحيد إذا كنت تبحث عن سيارة ديزل، والجدير بالذكر أن قوة V8 الأساسي سعة 5.3 لتر أقل بشكل طفيف من منافسيها، لكن الترقية إلى محرك V8 سعة 6.2 لتر سيوفر لك قوة رائدة، ولم تقدم شيفروليه حتى الآن أرقام أداء سيارات الـ SUV الجديدة، لذلك لا يمكننا استعراضها.

الأبعاد الخارجية

من حيث الأبعاد المادية، فإن سوبربان الجديدة هي السيارة الأكبر بين منافسيها مع أطول قاعدة عجلات أيضاً، ويمكنك مشاهدة الجدول التالي لمعرفة كيف تُترجم هذه الأبعاد إلى مقصورة كبيرة.

الأبعاد الداخلية

الحجم مهم، ولا ينبغي أن يكون مفاجأة كبيرة أن زيادة حجم سوبربان يعني أن هناك مساحة إضافية في الداخل، والجدير بالذكر أن فورد إكسبيديشن وإكسبديشن ماكس لديها مساحة أكبر بقليل للركاب، إلا أن فورد قررت التضحية بمساحة التخزين، لذا تأتي سيارة شيفروليه في المقدمة فيما يتعلق بمساحة التخزين.

ولسوء الحظ، لم تكشف شيفروليه بعد عن تفاصيل أسعار سوبربان أو تاهو 2021، ولكن مع زيادة التقنيات والحجم فإن التكاليف ستزداد بالتأكيد.

شيفروليه تاهو 2021:

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شيفروليه سوبربان 2021:

نيسان باترول 2020:

فورد اكسبيديشن 2020:

تويوتا لاندكروزر 2020:

تويوتا سيكويا 2020: