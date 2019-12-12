بورصة الأسعار.. 16سيارة انخفضت أسعارها خلال الربع الأخير من 2019

شهدت سوق السيارات خلال الربع الأخير من 2019 الجارى تحريك أسعار عدد كبير من السيارات بنسب متفاوتة وصلت إلى 100 ألف جنيه.

وضمت القائمة سيارات اقتصادية ورباعية الدفع ومحلية الصنع، أوروبية وغير أوروبية المنشأ، وجاء فى مقدمتها السيارة رينو Sandero، التى حصلت الفئة الأولى منها على تخفيض ١٧ ألف جنيه، لتباع بسعر رسمى ٢٠٩ آلاف جنيه بدلاً من ٢٢٦ ألف جنيه.

كما أعلن وكيل رينو عن تخفيض الفئة الوحيدة من رينو Sandero Stepway ١٧ ألف جنيه أيضاً ليصبح سعرها الرسمى ٢٣٩ ألف جنيه بعد أن كانت تباع مقابل ٢٥٦ ألف جنيه.

كما تراجعت أسعار الفئة الأولى من فورد ECOSPORT بقيمة ٣٠ ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمى ٢٧٠ ألف جنيه بدلًا من ٣٠٠ ألف جنيه، فيما انخفضت أيضاً فئة السيارة الثانية بنفس النسبة لتباع حالياً مقابل ٢٩٠ ألف جنيه بدلاً من ٣٢٠ ألف جنيه، وكذلك الفئة الثالثة حصلت على نفس قيمة التخفيض وأصبحت تقدم مقابل ٣٢٠ ألف جنيه بدلاً من ٣٥٠ ألف جنيه، أما الفئة الرابعة والأعلى تجهيزاً حصلت على أقل نسبة تخفيض لتباع بسعر رسمى ٣٦٠ ألف جنيه بدلاً من ٣٧٥ ألف جنيه بإجمالى تخفيض ١٥ ألف جنيه.

وكذلك كيا جراند سيراتو حصلت على تخفيضات كبيرة وصلت لـ٣٥ ألف جنيه، حيث طالت التخفيضات جميع فئات Cerato، وحصلت الفئة الأولى على تخفيض ٣٥ ألف جنيه لتباع بسعر رسمى ٣٠٠ ألف جنيه بدلاً من ٣٣٥ ألف جنيه، والفئة الثانية حصلت على تخفيض ٣٠ ألف جنيه وأصبح سعرها الرسمى ٣٣٠ ألف جنيه بعد أن كانت تباع مقابل ٣٦٠ ألف جنيه، وكذلك الفئة الثالثة طالتها التخفيضات بـ٣٥ ألف جنيه لتباع مقابل ٣٦٠ ألف جنيه بدلاً من ٣٨٥ ألف جنيه، أما الفئة الرابعة والأعلى تجهيزاً أصبح سعرها الرسمى ٣٩٠ ألف جنيه بدلاً من ٤٢٥ ألف جنيه بتخفيض ٣٥ ألف جنيه.

هوندا مصر أعلنت عن تخفيضات على سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات هوندا CR-V، أصبحت تباع بسعر رسمى ٧٥٩ ألف جنيه بدلاً من ٧٧٩ ألف جنيه، بتخفيض ٢٠ ألف جنيه.

حصلت جميع الفئات الرياضية متعددة الاستخدامات لفورد kuga على تخفيضات بقيمة ثابتة ٤٠ ألف جنيه، أصبحت تبدأ من ٤٥٧ ألفاً و٥٠٠ جنيه بدلاً من ٤٩٧ ألفاً و٥٠٠ جنيه، الفئة الثانية المخفضة بنفس القيمة تباع الآن مقابل ٤٥٧ ألفاً و٥٠٠ جنيه بدلاً من ٥٠٧ آلاف و٥٠٠ جنيه، فئة التجهيز الثالثة أصبحت بعد التخفيض تقدم مقابل ٥٥٧ ألفاً و٥٠٠ جنيه بدلاً من ٥٩٧ ألفاً و٥٠٠ جنيه. أعلى فئة تجهيزاً من kuga

أصبحت تقدم الآن مقابل ٦٠٧ آلاف و٥٠٠ جنيه بدلاً من ٦٤٧ ألفاً و٥٠٠ جنيه.

وأعلنت مجموعة أبو غالى موتورز، عن تخفيض أسعار سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة جراند شيروكى Grand Cherokee المقدمة بفئة واحدة من التجهيزات بقيمة ٥٠٠٠ جنيه، ليصبح سعر السيارة مليوناً و٢٩٥ ألف جنيه، بعد أن كانت تباع بسعر رسمى مليون و٣٠٠ ألف جنيه.

حصلت سيارة أوبل الرياضية متعددة الاستخدامات Cross Land على تخفيضات كبيرة لنسختها الأحدث ٢٠٢٠، حيث قدمت فئتها الأولى مقابل ٣١٩ ألف جنيه، بعد أن كانت تقدم نسخة ٢٠١٩ بسعر رسمى ٣٩٧ ألفاً و٩٩٠ جنيه، بتخفيض ٦٠ ألف جنيه. الفئة الثانية حصلت أيضاً على تخفيض كبير وصل إلى ٩٠ ألف جنيه لتباع بسعر رسمى ٣٤٤ ألفاً و٩٩٠ جنيه، بدلاً من ٤٣٩٩٩٠ جنيهاً لنسخة ٢٠١٩.

Advertisements

أما سيارة فورد الهاتش باك Fiesta طالتها التخفيضات بنسب مختلفة وصلت حتى ٤٥ ألف جنيه، فئة الثلاثة أبواب أصبحت تبدأ من ٢٣٠ ألف جنيه، بدلاً من ٢٣٥ ألف جنيه بتخفيض ٥ آلاف جنيه، مع ثبات أسعار فئتها الأعلى تجهيزاً عند ٣٧٥ ألف جنيه.

أما فئات الخمسة أبواب انخفضت فئتها الأولى ٣٥ ألف جنيه وأصبح سعرها الرسمى ٢٤٠ ألف جنيه بدلاً من ٢٧٥ ألف جنيه، الفئة الثانية سعرها الجديد ٢٦٠ ألف جنيه بدلاً من ٣٠٠ ألف جنيه بتخفيض ٤٠ ألف جنيه، الثالثة خفضت ٤٥ ألف جنيه لتباع الآن مقابل ٢٨٠ ألف جنيه بدلاً من ٣٢٥ ألف جنيه، الفئة الرابعة والأعلى تجهيزاً بنسخة الخمسة أبواب انخفضت ٢٠ ألف جنيه وتقدم الآن مقابل ٣٣٠ ألف جنيه بدلاً من ٣٥٠ ألف جنيه. وحصلت سيدان شيفروليه Malibu على تخفيضات جديدة وصلت حتى ٥٠ ألف جنيه، لتبدأ السيارة بسعر رسمى من ٣٩٠ ألف جنيه، بدلاً من ٤٢٠ ألفاً. أما الفئة الثانية فتم تقديمها بخصم ٤٠ ألف جنيه ليصبح سعرها ٤٢٠ ألف جنيه، ونسختها الأعلى تجهيزاً تم تقديمها بسعر ٤٥٠ ألف جنيه، بدلاً من ٥٠٠ ألف جنيه، بخصم ٥٠ ألف جنيه.

أما سيارة سكودا الرياضية متعددة الاستخدامات Karoq موديل ٢٠٢٠، فحصلت على تخفيضات حتى ٦٠ ألف جنيه. وتقدم السيارة بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من ٥٠٠ ألف جنيه، وتصل

إلى ٥٧٥ ألف جنيه. نسخة ٢٠١٩ من سيارة سكودا كانت تقدم مقابل ٥٦٠ ألف جنيه لفئتها الأولى، و٦٢٥ ألف جنيه للثانية، لتحصل موديلات ٢٠٢٠ على تخفيض ٦٠ ألف جنيه لفئتها الأولى، و٥٠ ألف جنيه للثانية، مقارنة بموديل ٢٠١٩.

مؤخراً حصلت سيارة رينو لوجان Logan على تخفيضات كبيرة وصلت ٢٦ ألف جنيه. التخفيضات طالت عدداً من فئات LOGAN موديل ٢٠٢٠ وحصلت فئتها الأولى المزودة بناقل حركة يدوى على تخفيض ٢٣ ألف جنيه لتباع بسعر رسمى ١٦٥ ألف جنيه بدلاً من ١٨٨ ألف جنيه، الفئة الثانية المزودة بناقل حركة يدوى أيضاً حصلت على تخفيض ٢٣ ألف جنيه وأصبح سعرها الرسمى ١٧٧ ألف جنيه بعد أن كانت تباع مقابل ٢٠٠ ألف جنيه. الفئة الثالثة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك طالتها التخفيضات بـ٢٥ ألف جنيه لتباع مقابل ١٨٨ ألف جنيه بدلاً من ٢٢٥ ألف جنيه، الفئة الرابعة والأعلى تجهيزاً أصبح سعرها الرسمى ١٩٩ ألف جنيه بدلاً من ٢٢٥ ألف جنيه بتخفيض ٢٦ ألف جنيه.

وتراجعت أسعار سيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس Eclipse Cross الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، بقيمة ثابتة ١٠ آلاف جنيه للطرازات الخمس. وأصبحت تقدم السيارة بأسعار رسمية تبدأ من ٤٠٠ ألف جنيه و٤٤٠ ألف جنيه للثانية ونسختها الثالثة قدمت مقابل ٤٧٠ ألفاً، و٥٠٥ آلاف للرابعة، أما الفئة الأعلى تجهيزاً تأتى بسعر رسمى ٥٣٥ ألف جنيه بعد التخفيض.

أما سيارة فورد السيدان الكبيرة Fusion طالتها التخفيضات بنسبة ٥٠ ألف جنيه لجميع فئاتها، أصبحت تبدأ من ٤٢٥ ألف جنيه بدلاً من ٤٧٥ ألف جنيه، وأصبح سعر الثانية سعرها الرسمى بعد التخفيض ٤٧٥ ألف جنيه بدلاً من ٥٢٥ ألف جنيه، والفئة الثالثة أصبح سعرها الآن ٥٢٥ ألف جنيه بدلاً من ٥٧٥ ألف جنيه، والفئة الرابعة والأعلى تجهيزاً سعرها بعد التخفيض أصبح ٥٥٠ ألف جنيه بدلاً من ٦٠٠ ألف جنيه.

كما قدمت تويوتا إيجيبت نسخة ٢٠٢٠ من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة فورتشنر، بأسعار مخفضة ١٠٠ ألف جنيه، لتبدأ من ٧٦٥ ألف جنيه لنسخة الدفع الخلفي. أما الفئة الثانية المزودة بنظام الدفع الكلى للعجلات تأتى بسعر رسمى ٨٢٥ ألف جنيه، وفئة التجهيزات العالية منها قدمت مقابل ٩٢٥ ألف جنيه. وبهذه الأسعار تعد سيارة تويوتا الكبيرة أكثر السيارات الحاصلة على نسبة تخفيضات فى الربع الأخير من 2019 بـ١٠٠ ألف جنيه.

أعلنت شركة نيسان موتورز إيجيبت خلال ديسمبر الجارى عن تخفيض كبير على سيارتها السيدان المجمعة محليا صنى وصلت حتى ٢٥ ألف جنيه، وأصبحت تباع بسعر رسمى يبدأ من ١٩٩ ألف جنيه بدلا من ٢٢٣ ألف جنيه، بتخفيض ٢٤ ألف جنيه لفئتها الأولى، أما فئة صنى الثانية حصلت على تخفيض ٢٤ ألفاً و٥٠٠ جنيه وتباع الآن مقابل ٢٠٩ آلاف و٥٠٠ جنيه، بدلاً من ٢٣٤ ألف جنيه. أما السيارة صنى الأعلى تجهيزا حصلت على التخفيض الأكبر حيث قدمتها نيسان إيجيبت مقابل ٢٢٠ ألف جنيه بدلا من ٢٤٥ ألف جنيه.

كذلك سيارة تويوتا RUSH المجهزة بسبعة مقاعد حصلت على تخفيضات وصلت حتى ٣٠ ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من سعر رسمى ٣٧٠ ألف جنيه. كما تم تخفيض سعر فئتها الثانية الأعلى تجهيزا بنفس المبلغ ليصبح سعرها ٣٩٥ ألف جنيه.