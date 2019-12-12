كواليس تأجيل معرض القاهرة الدولى للسيارات

كشفت الشركة المنظمة لمعرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا»، عن الأسباب الحقيقية وراء تأجيل الدورة السادسة والعشرين للمعرض من ديسمبر 2019، إلى منتصف يونيو من العام المقبل.
وقال هانى خفاجى، مدير عام شركة إنفورما ماركتس مصر، المنظمة للمعرض، خلال مؤتمر صحفى عقدته منتصف الأسبوع الحالى، عن الأسباب الرئيسية وراء تأجيل المعرض، والتى جاء فى مقدمتها استمرار حالة الركود التى تعانيه مبيعات سوق السيارات، واستجابة لطلب الشركات المشاركة فى المعرض بتأجيله لحين عودة الرواج للمبيعات، بالإضافة إلى رغبة «إنفورما» فى تحويل أوتوماك فورميلا من معرضثابت إلى مهرجان متحرك يسمح للوكلاء والزائرين بإجراء اختبارات قيادة للموديلات المطروحة فى المعرض.
وأشار «خفاجى»، إلى أن مبيعات سوق السيارات العالمية شهدت حالة من التراجع فى أدائها خلال العام الحالى، والتى صادفت هبوط مبيعات سوق السيارات المحلية، الأمر الذى أربك خطط الشركات التسويقية، وبالتالى موعد انطلاق فعاليات معرض «أوتوماك - فورميلا».
وأوضح «خفاجى» أن هبوط مبيعات السيارات فى مصر والعالم، فرض على المعرض مجموعة من التحديات التى فتحت الباب أمام سلسلة
وأشار إلى أن تأجيل المعرض سيسهم فى إعادة النظر فى الاستراتيجية المتكاملة للمعرض عبر تحويله من مجرد قاعات لعرض الموديلات الجديدة، إلى معرض متحرك على غرار معرض ديترويت للسيارات، والذى يتيح لعملائه والزائرين إجراء اختبارات قيادة للسيارات الجديدة، أو الموديلات الراغبين فى شرائها.
وتطرق إلى جناح العلامات الصينية، مؤكدا أن تاريخ السيارات الصينية فى مصر يعود إلى عام 2009، وعلى مدار السنوات العشر الماضية شهدت صناعة السيارات الصينية العديد من التغيرات الجذرية سواء على مستوى التصميم أو الأداء.
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