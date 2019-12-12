“موتور ون”: إليك أفضل 8 سيارات جديدة في عام 2019

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت دراسة الموقع الأمريكي العالمي موتور ون عن قائمة بأفضل 8 سيارات تم طرحها في الأسواق العالمية خلال العام الجاري 2019.

وجاء ترتيب القائمة وفقا للدرجات الأعلى، واعتمدت الدراسة على تقييم السيارات حسب الكفاءة ومستوى التقنيات وقدرة المحرك ودرجة الأداء ومدى الرفاهية، فدعونا نستعرض معاً السيارات الحاصلة على أعلى التقييمات.

أودي إي ترون



جاءت أودي اي ترون 2020 الكهربائية في المركز الأول، وحصلت على تقييم 7.6 من 10

جاكوار آي بيس



جاءت جاكوار آي بيس 2019 الكهربائية في المركز الثاني، وحصلت على تقييم 7.4 من 10

أودي إيه 6



جاءت أودي إيه 6 2019 في المركز الثالث، وحصلت على تقييم 7.4 من 10

كيا تيلورايد



جاءت كيا تيلورايد 2020 في المركز الرابع، وحصلت على تقييم 7.3 من 10، وذلك بعد حصولها مؤخراً على جائزة موتورتريند لأفضل سيارة SUV جديدة للعام الحالي.

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فولفو S60



جاءت فولفو إس 60 2019 في المركز الخامس، وحصلت على تقييم 7.1 من 10

فورد F-150 رابتور



جاءت بيك اب فورد F-150 رابتور 2019 في المركز السادس، وحصلت على تقييم 7.1 من 10

مرسيدس AMG GT53



جاءت مرسيدس AMG GT53 2019 في المركز السابع، وحصلت على تقييم 7.1 من 10

بي إم دبليو 750i

جاءت بي إم دبليو الفئة السابعة 750i 2020 في المركز الثامن، وحصلت على تقييم 7 من 10