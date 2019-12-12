ضوابط وشروط استيراد السيارات للأفراد في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – قد يرغب أحياناً عشاق السيارات في استيراد طرازات خاصة من خارج المملكة ولا يدرون ما هي شروط استيراد هذه السيارات، حيث حددت الجمارك عدد من الشروط لاستيراد السيارات إلى المملكة، لذا نقدم لكم اليوم أهم الشروط لاستيراد السيارات من الخارج سواء كانت طرازات خاصة أو كلاسيكية.

بالنسبة للسيارات المخصصة للاستخدام الشخصي، يوجد عدد من الشروط لاستيرادها، وهي ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات، ويستثنى من هذا الشرط المبتعث، بشرط تقديم ما يثبت أن عمر السيارة عند شرائها لا يتجاوز 5 سنوات، وأنه مبتعث للدراسة أو العمل في حينه.



أما بالنسبة لمن يرغب في استيراد سيارة كلاسيكية، فيجب أن يكون قد مضى على صناعتها 30 سنة فأكثر، على أن يدوّن في البطاقة الجمركية عبارة “أثرية للاقتناء”، بالإضافة إلى الحصول على تقارير بحالة السيارة من شركة ضمان المتحدة لتوثيق سلامتها.

كما يجب التأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس، وذلك من خلال استخراج شهادة «كفاءة الطاقة السعودية»، بجانب تقديم شهادة من هيئة المواصفات والمقاييس تفيد بأن السيارة متطابقة مع المواصفات الخليجية.

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بعد ذلك يتم مطابقة المستندات مع رقم الهيكل على السيارة لفحصه من أجل التأكد من عدم وجود أي تلاعب به، إضافة لفحص المستندات.

أما عن السيارات الممنوعة من الاستيراد، فهي كالتالي:

1- السيارات التي سبق استخدامها كسيارات الشرطة أو الأجرة.

2- السيارات التالفة.

3- سيارات شركات التأجير.

4- السيارات المعدل مقودها من اليمين لليسار.

5- السيارات المصفحة.

6- السيارات المسروقة.