تعرف على أهم مواصفات كيا سيلتوس 2020 وما يميزها عن المنافسين

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا لنا مؤخراً عن SUV سيلتوس 2020 تحت المدمجة الجديدة كلياً مؤخراً لتكون أصغر SUV من العلامة الكورية مع مميزات متطورة لمنافسة طرازات مختلفة مثل هيونداي كريتا ونيسان كيكس، حيث تم تدشينها في المملكة مؤخراً عبر الوكيل الرسمي، كيا الجبر، فدعونا نتعرف اليوم على أهم مواصفاتها وما يميزها عن المنافسين.

تأتي كيا سيلتوس 2020 مع تصميم مميز للغاية يمزج بين الروح الشبابية والخطوط الحادة التي تعطيها شخصية منفردة، خاصة مع شبك أنف النمر الأمامي البارز مع مصابيح LED أمامية وجنوط بقياسات تتراوح من 16 إلى 18 إنش تساهم في جعل السيارة ذات تصميم فريد مختلف تماماً عن المنافسين بالفئة ذاتها.

أما داخل المقصورة، نجد أن سيلتوس الجديدة تأتي بشاشة لمسية 10.25 إنش لنظام المعلومات الترفيهي ونظام صوتي فاخر من Bose مع 8 مكبرات صوت وفتحة سقف كهربائية مع عدادات رقمية بشاشة 7 إنش إلى جانب نظام تبريد المقاعد مع عدة منافذ شحن USB، حيث أن هذه التقنيات تعد أكثر تطوراً من المتاح في الطرازات المنافسة، وذلك إلى جانب التمتع بمقصورة رحبة مريحة.

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وفيما يتعلق بأنظمة الأمان، نجد أنها تضم نظام منع غلق المكابح وحساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الوقوف، مع مساحات قادرة على استشعار الأمطار مع مساعد على صعود التلال، إضافة لتقنيات مميزة تسمح بتشغيل ووقف المكيف والمحرك من على بعد بواسطة تطبيق خاص، وهو ما لا يتوفر عادة سوى بسيارات أغلى وليس بهذه الفئة.

هذا وتأتي كيا سيلتوس 2020 مع محركين يشملان محرك تنفس طبيعي 2 لتر 140 حصان بناقل CVT متغير باستمرار، أو محرك تيربو 1.6 لتر 175 حصان بناقل 7 سرعات مزدوج التعشيق.