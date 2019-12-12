عرض نهاية العام للاسترجاع النقدي على نيسان التيما 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من نيسان، ولا تفوتك عرض الاسترجاع النقدي المميز على سيارة نيسان التيما 2020. السيارة المشمولة في العرض: نيسان ألتيما 2020 تفاصيل العرض: خصم مسترجع 4,000 ريال سعودي

صيانة مجانية 30 ألف كم أو سنتين

ضمان ممتد 5 سنوات بدون حد أقصى من الكيلومترات

3 سنوات خدمة المساعدة على الطريق صور العرض:

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